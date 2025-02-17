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На Фестивале русской музыки в Пскове представят концерт по мотивам фильма «Иван Грозный»

Оратория «Иван Грозный» в редакции Абрама Стасевича прозвучит на 51-м Фестивале русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова 16 марта в 18:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Оратория «Иван Грозный» — сочинение, которого сам Сергей Прокофьев не создавал. Он — автор музыки к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна, ставшему второй работой легендарных композитора и режиссера после триумфального успеха «Александра Невского».

Фильм «Иван Грозный» стал классикой мирового кинематографа, а партитура исполнялась в нем под руководством композитора и дирижера Абрама Стасевича. Он и составил ораторию, добавив в нее партию чтеца, ставшую драматургическим стержнем, объединяющим разнохарактерные эпизоды музыки.

Премьера оратории состоялась в 1961 году к 70-летию со дня рождения С. С. Прокофьева. Версия стала репертуарной, а ее записи осуществили выдающиеся дирижеры, среди которых Валерий Гергиев, Геннадий Рождественский, Мстислав Ростропович, Владимир Федосеев и другие.

Музыка Прокофьева к «Ивану Грозному» живет и в балетной версии композитора Михаила Чулаки на либретто Юрия Григоровича, и в виде полной партитуры всех номеров к фильму, нередко исполняемой в концертах.

Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдет в рамках нацпроекта «Семья».