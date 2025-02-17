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Алексей Репников анонсировал создание фольклорного проекта в Пскове

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказал о планах по запуску к следующему году фольклорного проекта.

Гость студии рассказал, что на 51-м Фестивале русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова в Пскове выступят не только фольклорные коллективы, но и солист-гусляр. Алексей Репников поделился идеей создания собственного проекта, вдохновленного традициями местных гусляров. По его словам, инструмент имеет глубокие корни в регионе, и он надеется, что удастся воссоздать уникальное звучание, характерное для псковской земли.

«Мы хотим попробовать создать нечто похожее, чтобы показать нашу местную музыку, наши традиции. Идея возникла после знакомства с проектом, который уже существует в Москве. Там используются такие инструменты, как пан-флейта и гусли, и мы думаем, что это сочетание может стать основой для нашего нового проекта», — пояснил Алексей Репников.

Он также подчеркнул, что планирует развивать этот проект в следующем году, добавив, что такое музыкальное направление будет близко к фольклору региона и станет интересным дополнением к репертуару оркестра.

Таким образом, зрители смогут ожидать не только традиционные классические произведения, но и уникальные интерпретации народной музыки, объединяющие современные тенденции и исторические традиции Псковской области.