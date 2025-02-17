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Сцена / Фестивали

Один из основателей «Терем-квартета» даст в Пскове концерт к юбилею Даниила Хармса

11.03.2025 17:37|ПсковКомментариев: 0

Новую программу заслуженного артиста России Михаила Дзюдзе «Концерт для контрабаса с абсурдом» представят в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Выступление состоится 19 марта в сопровождении камерного состава Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением дирижера Александра Антонова. Концерт приурочен к 40-летнему юбилею творческой деятельности музыканта и 120-летию со дня рождения известного российского писателя, поэта, члена объединения ОБЭРИУ Даниила Хармса.

Михаил Дзюдзе – выдающийся исполнитель на балалайке-контрабас, один из основателей «Терем-квартета», знаменитого коллектива русских народных инструментов из Санкт-Петербурга. Музыкант прекрасно чувствует и интонирует литературный, поэтический текст, обладает незаурядным талантом рассказчика. Идея использовать его артистический диапазон реализовалась в «Концерте для балалайки-контрабаса с абсурдом» по произведениям Даниила Хармса, специально написанном для Михаила Дзюдзе композитором Рустамом Сагдиевым, который является поклонником и знатоком творчества Хармса.

Стилистика гротеска, иронии, абсурда основателя объединения «ОБЭРИУ», близка творческой натуре этого музыканта. Не только литературный стиль, но и универсальные возможности Михаила Дзюдзе стали фактором, определившим жанр, структуру, драматургию и музыкальную образность сочинения, рассказали в ТКД. 

«Концерт для балалайки-контрабаса с абсурдом» раскроет псковским слушателям еще одну грань дарования артиста. Михаил Дзюдзе одновременно выступит и в качестве исполнителя на инструменте, и в качестве чтеца, партия которого является частью партитуры наряду с задействованным сложносочиненным инструментальным составом из народных и академических инструментов.

«Вера исполнителя в свой яркий инструмент, нестерпимая жажда раскрыть его образный, выразительный потенциал, уникальная техничность, высокое мастерство позволят продемонстрировать виртуозные возможности балалайки-контрабас на современной сцене», - добавили в ТКД. 

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Семья».

Теги: #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: 51-й Фестиваль русской музыки в Пскове Один из основателей «Терем-квартета» даст в Пскове концерт к юбилею Даниила Хармса «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове. ВИДЕО «Концерт-анекдот» со стихотворениями Даниила Хармса представят в Пскове Алексей Репников рассказал о главной интриге 51-го Фестиваля русской музыки «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове Оперы «Храбрый заяц» и «Бременские музыканты» представит в Пскове Мариинский театр «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове Фестиваль русской музыки в Пскове откроют артисты проекта Zventa Sventana и оркестра Персимфанс На 51-м Фестивале русской музыки в Пскове выступят артисты Мариинского и Большого театров Ораторию «Иван Грозный» можно будет услышать в псковской филармонии 16 марта На Фестивале русской музыки в Пскове представят концерт по мотивам фильма «Иван Грозный» Концерт «Душеполезные песни на каждый день» пройдет в Пскове 17 марта В день рождения композитора Модеста Мусоргского в Пскове выступит Мариинский театр Александр Боярков: 51-й фестиваль русской музыки в Пскове будет посвящен фольклору 51-й фестиваль русской музыки пройдет в Пскове в марте
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