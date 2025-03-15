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Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Концерт для контрабаса с абсурдом» на псковской сцене

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - исполнитель, музыкальный педагог, заслуженный артист Российской федерации Михаил Дзюдзе.

Ведущая Дина Дабришюте поговорит с гостем о «Концерте для контрабаса с абсурдом» на псковской сцене. О гранях музыкального эксперимента и популярности народной музыки. Узнает в чем секрет «правильного» абсурда? Где грань между искусством и развлечением? Почему в популяризации народной культуры хороши все средства?