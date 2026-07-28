В Пскове завершился культурный проект «Классика для всей семьи»

В Пскове прошел четвертый этап федерального проекта «Классика для всей семьи», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Как отметили организаторы, мероприятия, прошедшие в рамках проекта, подтвердили его особую миссию: воспитывать любовь к искусству и культуре через взаимодействие, участие и творчество.

«Проект "Классика для всей семьи" обращен к каждому из нас, независимо от возраста. Он предоставил возможность провести время с близкими, вместе прикоснуться к высокому искусству. Уверена, что встречи на его мероприятиях подарили всем нам вдохновение, радость общения и научили ценить теплоту семейных отношений», - подчеркнула министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

На сцене Городского культурного центра актеры театра и кино Леонид Семенов, Александра Юркова и Александр Трачевский представили спектакль «Золотая рыбка» по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Эта интерактивная постановка вызвала отклик у зрителей всех возрастов, вовлекая их в игру, задавая вопросы и организуя совместные эксперименты с героями.

Следующим этапом стала постановка «Вертикаль продолжается» в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина, посвященная 90-летию со дня рождения режиссера и общественного деятеля Станислава Говорухина.

Перед началом спектакля со сцены выступили руководитель Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев; президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова; а также известный кинорежиссер, сценарист и продюсер Ренат Давлетьяров. Они поделились воспоминаниями о великом мастере, подчеркнув его вклад в развитие отечественного кино и театра, а также важность сохранения его наследия.

Этим же вечером Дмитрий Месхиев представил артистов труппы Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, которые подготовили для зрителей программу «Музыка кино». Георгий Болонев, Александра Кашина, Сергей Скобелев, Катя Руч и Виктория Николаева в музыкальном сопровождении Игоря Колосова (контрабас), Ксении Егоровой (аккордеон), Бориса Федотова (фортепиано) и Ярослава Погодина (ударные) исполнили культовые кинохиты.