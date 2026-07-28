Областной мультимедийный фотофестиваль «Цвет белой стены» пройдет в Дно

Областной фестиваль мультимедийной фотографии «Цвет белой стены» пройдет 31 июля в Дно в рамках празднования Дня города и Дня железнодорожника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Фотофестиваль мультимедийных инсталляций проводится в Пскове с 2014 года. В его основе — искусство фотографии, со временем добавилась музыкальная составляющая. В этом году в фестивале планируют принять участие более 50-ти человек. Это фотолюбители и профессиональные фотографы из многих муниципальных образований Псковской области.

На сегодняшний день организационной группой фестиваля произведен отбор фоторабот и сформированы к просмотру тематические ролики. Не вошедшие фотоработы будут опубликованы в специальном разделе сайта Псковского областного центра народного творчества с указанием авторов.

Специально к фестивальной программе на фасаде районного культурного центра в Дно установлен светодиодный экран, позволяющий демонстрировать мультимедийный контент в новом техническом качестве в условиях открытого уличного пространства.

Традиционно на протяжении всех лет каждый фестиваль «Цвет белой стены» сопровождает группа музыкантов, создающая особый колорит и стилистику мероприятия. В этом году гостем программы станет псковский джаз-квинтет «Четверг».

Специально к фестивальной программе по инициативе главы Дновского муниципального округа Владимира Цветкова в городе установлен светодиодный экран, позволяющий демонстрировать видеоконтент в хорошем качестве в формате уличного просмотра.

В рамках фестиваля состоится также открытие персональной фотовыставки известного псковского фотохудожника Андрея Кокшарова — «Место силы — земля Псковская». «Работы Андрея Кокшарова — это документ эпохи, свидетельства времени. Это не сухая безмолвная картинка, а яркое мгновение жизни, говорящее порой о самых важных явлениях нашего времени», - уточнили в пресс-службе правительства. Псковский автор является вдохновителем и постоянным участником ежегодного международного фотофестиваля «Цвет белой стены». Его работы известны не только в России, но и во многих странах мира.

Фестиваль мультимедийной фотографии «Цвет белой стены» проводится при поддержке министерства культуры Псковской области, Псковского областного центра народного творчества, администрации Дновского муниципального округа и сообщества псковских фотографов.