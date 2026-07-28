 
Культура

Псковичей приглашают на исторический праздник «Лук: традиция и культура»

0

Всех желающих приглашают на исторический праздник «Лук: традиция и культура», который пройдёт 1 августа в Псковском кремле, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре Пскова.

Афиша: Молодёжный центр Пскова

Мероприятие пройдёт с 11:00 до 15:00.

В программе:

  • Лучный тир.
  • Мастер-классы по созданию лука, тетивы и стрел.
  • Лекция-экскурсия «Ратная доблесть эпох. Лук и его сила» (пройдёт в Приказных палатах (1 этаж) в 13:00).
  • Любительские соревнования по стрельбе из традиционного лука среди посетителей (победителям – призы).

Участие бесплатное. 

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026