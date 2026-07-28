Псковичей приглашают на исторический праздник «Лук: традиция и культура»

Всех желающих приглашают на исторический праздник «Лук: традиция и культура», который пройдёт 1 августа в Псковском кремле, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре Пскова.

Афиша: Молодёжный центр Пскова

Мероприятие пройдёт с 11:00 до 15:00.

В программе:

Лучный тир.

Мастер-классы по созданию лука, тетивы и стрел.

Лекция-экскурсия «Ратная доблесть эпох. Лук и его сила» (пройдёт в Приказных палатах (1 этаж) в 13:00).

Любительские соревнования по стрельбе из традиционного лука среди посетителей (победителям – призы).

Участие бесплатное.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.