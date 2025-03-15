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«На ветрах истории и современности»: фестиваль в Пскове открывает новые имена

Открытый всероссийский конкурс искусств в рамках фестиваля «На ветрах истории и современности» пройдет в Пскове с 4 по 5 апреля. Мероприятие, организаторами которого выступают Дом офицеров и АНО «Центр талантов», ежегодно собирает участников из Псковской области и других российских регионов. Оно знакомит зрителей с новыми талантливыми исполнителями и творческими коллективами. Чему в этом году посвящен фестиваль, насколько широкой будет география его участников и какая программа ждет конкурсантов и зрителей, узнала Псковская Лента Новостей.

Актуальная тема

Фестиваль-конкурс ежегодно проходит в начале апреля и посвящен наиболее важным для страны событиям. Не случайно он называется «На ветрах истории и современности». В этом году тематика творческих мероприятий будет связана с Годом защитника Отечества и 80-летием Великой Победы.

«Мы стараемся актуализировать те направления, на которые наше общество и государство ставит акценты. Был Год, посвященный Александру Невскому, Год культурного наследия народов России, Год педагога и наставника, Год семьи. 2025-й президентом объявлен Годом защитника Отечества, это год 80-летия Победы. Самая актуальная тема и станет основной на нашем фестивале-конкурсе», — рассказал директор Дома офицеров Александр Царкозенко.

О том, что тема действительно актуальна, говорят и названия творческих номеров конкурсантов («Баллада о неизвестном водителе», «Тальяночка», «Катюша», «Вперед!» и другие), и огромное количество заявок, поступившее на конкурс.

«В этом году прием заявок был до 25 марта. Но мы вынуждены были даже приостановить прием для вокалистов на неделю раньше, потому что количество желающих превысило временные границы конкурсного дня», — сообщила председатель АНО «Центр талантов» Инна Зуб.

«И у нас, и у наших партнеров из других регионов в течение года проходит очень много фестивалей. Но наше мероприятие позволит заострить внимание на актуальной теме Года защитника Отечества и 80-летия Победы. На современном этапе, когда у нас проходит специальная военная операция, нам хочется связать прошлое и настоящее, и чтобы подрастающее поколение уверенно смотрело в будущее. Сегодня важно воспитать молодежь, которая занимается творчеством в духе патриотизма, чтобы она выросла достойной сменой наших героев: отцов, дедов, прадедов», — отметил Александр Царкозенко.

География и участники конкурса

Одна из задач фестиваля-конкурса — выявить новые таланты. Изначально он был региональным и подразумевал участие исполнителей и творческих коллективов со всей Псковской области. Но поскольку конкурс открытый, заявки стали приходить из других регионов России. И постепенно география мероприятия стала расширяться.

«На сегодняшний день поданы заявки из 17 муниципалитетов нашего региона. Подтянулась почти вся область! Также есть конкурсанты из Новгорода и Петербурга. И в этом году наш конкурс уже выходит за рамки всероссийского — будут участники из Белоруссии», — рассказала Инна Зуб.

В жюри фестиваля-конкурса приглашаются известные деятели культуры и искусства. «В прошлом году мы приглашали директора Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеба Лапицкого. В этом году у нас будут участники из Белоруссии, а наш заслуженный коллектив "Русские узоры" участвовал в арт-параде и примет участие в фестивале в Витебске этим летом. Результаты фестивального движения налицо: мы не только выявляем талантливых творческих людей, но и создаем творческие связи с дружественной республикой и, конечно же, с нашими регионами», — сказал директор Дома офицеров.

Возраст участников не ограничен. Конкурсантами могут стать как дошкольники, так и люди старшего поколения, если им нравится петь или танцевать.

Два дня творчества

Конкурс проходит в течение двух дней. Жюри оценивает выступление каждого конкурсанта, выставляет баллы. Итогом конкурсной программы станет большой гала-концерт, в рамках которого будут награждены победители и призеры творческого соревнования.

Важно отметить, что для участников конкурс — это отправная точка.

«Выступления талантливых исполнителей, интересные номера мы включаем в мероприятия, посвященные 9 мая, Дню России, Дню города Пскова, Дню народного единства. У нас появляются новые исполнители, которые с удовольствием идут на большую сцену и рады выступать на лучших творческих площадках города и области», — отметила Инна Зуб.

За годы проведения фестиваль-конкурс открыл для зрителя множество новых имен: «В Год семьи в рамках конкурса была специальная номинация, в которой могли принять участие творческие семьи и династии. Нам было очень лестно, что на нее было подано больше 10 заявок. На сцену выходили взрослые и дети. Нас покорила семья "Поющие васильки". Наш конкурс стал импульсом для этого творческого коллектива, и сейчас мы видим их на многих площадках города. А семейный ансамбль Зворыкиных — это целый мини-оркестр!»

Также в рамках конкурса было открыто несколько вокальных талантов. Сейчас это уже известные в Пскове исполнительницы Аня Яковлева, Настя Тихомирова и Дарья Романова. А по итогам Года культурного наследия народов России на сцене Дома офицеров заблистал армянский хореографический коллектив «Зангезур».

«После победы на нашем конкурсе исполнители и коллективы выступают на лучших площадках города и области, участвуют в престижных всероссийских конкурсах. Причем не только участвуют, но и побеждают. Например, Даша Романова в телевизионном конкурсе "Большая сцена" заняла первое место и выступала вместе со звездами эстрады в Кремлевском дворце», — сообщил Александр Царкозенко.

Помимо конкурсной программы для участников, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы и круглые столы для педагогов. Мастер-классы по каждому направлению проведут авторитетные и опытные представители жюри. Также у педагогов будет возможность обсудить актуальные вопросы обучения и пообщаться с коллегами в ходе круглых столов.

«Каждый год мы пытаемся внести что-то новое в программу фестиваля-конкурса "На ветрах истории и современности". И этот год не будет исключением», - сказала Инна Зуб.

А с лучшими номерами псковичи могут познакомиться на большом гала-концерте, который пройдет 5 апреля в Доме офицеров.

Начало мероприятия в 17:30. Вход свободный.

Светлана Синцова