«На ветрах истории и современности»: фестиваль в Пскове открывает новые имена

Открытый всероссийский конкурс искусств в рамках фестиваля «На ветрах истории и современности» пройдет в Пскове с 4 по 5 апреля. Мероприятие, организаторами которого выступают Дом офицеров и АНО «Центр талантов», ежегодно собирает участников из Псковской области и других российских регионов. Оно знакомит зрителей с новыми талантливыми исполнителями и творческими коллективами. Чему в этом году посвящен фестиваль, насколько широкой будет география его участников и какая программа ждет конкурсантов и зрителей, узнала Псковская Лента Новостей.
Фестиваль-конкурс ежегодно проходит в начале апреля и посвящен наиболее важным для страны событиям. Не случайно он называется «На ветрах истории и современности». В этом году тематика творческих мероприятий будет связана с Годом защитника Отечества и 80-летием Великой Победы.
О том, что тема действительно актуальна, говорят и названия творческих номеров конкурсантов («Баллада о неизвестном водителе», «Тальяночка», «Катюша», «Вперед!» и другие), и огромное количество заявок, поступившее на конкурс.
«И у нас, и у наших партнеров из других регионов в течение года проходит очень много фестивалей. Но наше мероприятие позволит заострить внимание на актуальной теме Года защитника Отечества и 80-летия Победы. На современном этапе, когда у нас проходит специальная военная операция, нам хочется связать прошлое и настоящее, и чтобы подрастающее поколение уверенно смотрело в будущее. Сегодня важно воспитать молодежь, которая занимается творчеством в духе патриотизма, чтобы она выросла достойной сменой наших героев: отцов, дедов, прадедов», — отметил Александр Царкозенко.
Одна из задач фестиваля-конкурса — выявить новые таланты. Изначально он был региональным и подразумевал участие исполнителей и творческих коллективов со всей Псковской области. Но поскольку конкурс открытый, заявки стали приходить из других регионов России. И постепенно география мероприятия стала расширяться.
В жюри фестиваля-конкурса приглашаются известные деятели культуры и искусства. «В прошлом году мы приглашали директора Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеба Лапицкого. В этом году у нас будут участники из Белоруссии, а наш заслуженный коллектив "Русские узоры" участвовал в арт-параде и примет участие в фестивале в Витебске этим летом. Результаты фестивального движения налицо: мы не только выявляем талантливых творческих людей, но и создаем творческие связи с дружественной республикой и, конечно же, с нашими регионами», — сказал директор Дома офицеров.
Возраст участников не ограничен. Конкурсантами могут стать как дошкольники, так и люди старшего поколения, если им нравится петь или танцевать.
Конкурс проходит в течение двух дней. Жюри оценивает выступление каждого конкурсанта, выставляет баллы. Итогом конкурсной программы станет большой гала-концерт, в рамках которого будут награждены победители и призеры творческого соревнования.
Важно отметить, что для участников конкурс — это отправная точка.
«Выступления талантливых исполнителей, интересные номера мы включаем в мероприятия, посвященные 9 мая, Дню России, Дню города Пскова, Дню народного единства. У нас появляются новые исполнители, которые с удовольствием идут на большую сцену и рады выступать на лучших творческих площадках города и области», — отметила Инна Зуб.
За годы проведения фестиваль-конкурс открыл для зрителя множество новых имен: «В Год семьи в рамках конкурса была специальная номинация, в которой могли принять участие творческие семьи и династии. Нам было очень лестно, что на нее было подано больше 10 заявок. На сцену выходили взрослые и дети. Нас покорила семья "Поющие васильки". Наш конкурс стал импульсом для этого творческого коллектива, и сейчас мы видим их на многих площадках города. А семейный ансамбль Зворыкиных — это целый мини-оркестр!»
Также в рамках конкурса было открыто несколько вокальных талантов. Сейчас это уже известные в Пскове исполнительницы Аня Яковлева, Настя Тихомирова и Дарья Романова. А по итогам Года культурного наследия народов России на сцене Дома офицеров заблистал армянский хореографический коллектив «Зангезур».
Помимо конкурсной программы для участников, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы и круглые столы для педагогов. Мастер-классы по каждому направлению проведут авторитетные и опытные представители жюри. Также у педагогов будет возможность обсудить актуальные вопросы обучения и пообщаться с коллегами в ходе круглых столов.
А с лучшими номерами псковичи могут познакомиться на большом гала-концерте, который пройдет 5 апреля в Доме офицеров.
Начало мероприятия в 17:30. Вход свободный.
Светлана Синцова