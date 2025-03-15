Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 15.03.2025 23:560 Открытие 51-го Фестиваля русской музыки. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.03.2025 11:050 «На ветрах истории и современности»: фестиваль в Пскове открывает новые имена 24.03.2025 12:420 Фестиваль «Псковский скоморох» в третий раз пройдет в областном центре 22.03.2025 16:400 Более 5 тысяч человек посетили фестиваль русской музыки в Пскове 21.03.2025 16:040 Концерт в День рождения Модеста Мусоргского прогремел в Пскове 20.03.2025 19:390 «Бременские музыканты» оживают на сцене псковской филармонии. ФОТО
Сцена / Фестивали

«На ветрах истории и современности»: фестиваль в Пскове открывает новые имена

28.03.2025 11:05|ПсковКомментариев: 0

Открытый всероссийский конкурс искусств в рамках фестиваля «На ветрах истории и современности» пройдет в Пскове с 4 по 5 апреля. Мероприятие, организаторами которого выступают Дом офицеров и АНО «Центр талантов», ежегодно собирает участников из Псковской области и других российских регионов. Оно знакомит зрителей с новыми талантливыми исполнителями и творческими коллективами. Чему в этом году посвящен фестиваль, насколько широкой будет география его участников и какая программа ждет конкурсантов и зрителей, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Актуальная тема

Фестиваль-конкурс ежегодно проходит в начале апреля и посвящен наиболее важным для страны событиям. Не случайно он называется «На ветрах истории и современности». В этом году тематика творческих мероприятий будет связана с Годом защитника Отечества и 80-летием Великой Победы.

«Мы стараемся актуализировать те направления, на которые наше общество и государство ставит акценты. Был Год, посвященный Александру Невскому, Год культурного наследия народов России, Год педагога и наставника, Год семьи. 2025-й президентом объявлен Годом защитника Отечества, это год 80-летия Победы. Самая актуальная тема и станет основной на нашем фестивале-конкурсе», — рассказал директор Дома офицеров Александр Царкозенко. 

О том, что тема действительно актуальна, говорят и названия творческих номеров конкурсантов («Баллада о неизвестном водителе», «Тальяночка», «Катюша», «Вперед!» и другие), и огромное количество заявок, поступившее на конкурс.

«В этом году прием заявок был до 25 марта. Но мы вынуждены были даже приостановить прием для вокалистов на неделю раньше, потому что количество желающих превысило временные границы конкурсного дня», — сообщила председатель АНО «Центр талантов» Инна Зуб.

«И у нас, и у наших партнеров из других регионов в течение года проходит очень много фестивалей. Но наше мероприятие позволит заострить внимание на актуальной теме Года защитника Отечества и 80-летия Победы. На современном этапе, когда у нас проходит специальная военная операция, нам хочется связать прошлое и настоящее, и чтобы подрастающее поколение уверенно смотрело в будущее. Сегодня важно воспитать молодежь, которая занимается творчеством в духе патриотизма, чтобы она выросла достойной сменой наших героев: отцов, дедов, прадедов», — отметил Александр Царкозенко. 

География и участники конкурса

Одна из задач фестиваля-конкурса — выявить новые таланты. Изначально он был региональным и подразумевал участие исполнителей и творческих коллективов со всей Псковской области. Но поскольку конкурс открытый, заявки стали приходить из других регионов России. И постепенно география мероприятия стала расширяться. 

«На сегодняшний день поданы заявки из 17 муниципалитетов нашего региона. Подтянулась почти вся область! Также есть конкурсанты из Новгорода и Петербурга. И в этом году наш конкурс уже выходит за рамки всероссийского — будут участники из Белоруссии», — рассказала Инна Зуб.

В жюри фестиваля-конкурса приглашаются известные деятели культуры и искусства. «В прошлом году мы приглашали директора Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеба Лапицкого. В этом году у нас будут участники из Белоруссии, а наш заслуженный коллектив "Русские узоры" участвовал в арт-параде и примет участие в фестивале в Витебске этим летом. Результаты фестивального движения налицо: мы не только выявляем талантливых творческих людей, но и создаем творческие связи с дружественной республикой и, конечно же, с нашими регионами», — сказал директор Дома офицеров.

Возраст участников не ограничен. Конкурсантами могут стать как дошкольники, так и люди старшего поколения, если им нравится петь или танцевать.

Два дня творчества 

Конкурс проходит в течение двух дней. Жюри оценивает выступление каждого конкурсанта, выставляет баллы. Итогом конкурсной программы станет большой гала-концерт, в рамках которого будут награждены победители и призеры творческого соревнования. 

Важно отметить, что для участников конкурс — это отправная точка.

«Выступления талантливых исполнителей, интересные номера мы включаем в мероприятия, посвященные 9 мая, Дню России, Дню города Пскова, Дню народного единства. У нас появляются новые исполнители, которые с удовольствием идут на большую сцену и рады выступать на лучших творческих площадках города и области», — отметила Инна Зуб. 

За годы проведения фестиваль-конкурс открыл для зрителя множество новых имен: «В Год семьи в рамках конкурса была специальная номинация, в которой могли принять участие творческие семьи и династии. Нам было очень лестно, что на нее было подано больше 10 заявок. На сцену выходили взрослые и дети. Нас покорила семья "Поющие васильки". Наш конкурс стал импульсом для этого творческого коллектива, и сейчас мы видим их на многих площадках города. А семейный ансамбль Зворыкиных — это целый мини-оркестр!»

Также в рамках конкурса было открыто несколько вокальных талантов. Сейчас это уже известные в Пскове исполнительницы Аня Яковлева, Настя Тихомирова и Дарья Романова. А по итогам Года культурного наследия народов России на сцене Дома офицеров заблистал армянский хореографический коллектив «Зангезур».

«После победы на нашем конкурсе исполнители и коллективы выступают на лучших площадках города и области, участвуют в престижных всероссийских конкурсах. Причем не только участвуют, но и побеждают. Например, Даша Романова в телевизионном конкурсе "Большая сцена" заняла первое место и выступала вместе со звездами эстрады в Кремлевском дворце», — сообщил Александр Царкозенко. 

Помимо конкурсной программы для участников, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы и круглые столы для педагогов. Мастер-классы по каждому направлению проведут авторитетные и опытные представители жюри. Также у педагогов будет возможность обсудить актуальные вопросы обучения и пообщаться с коллегами в ходе круглых столов.

«Каждый год мы пытаемся внести что-то новое в программу фестиваля-конкурса "На ветрах истории и современности". И этот год не будет исключением», - сказала Инна Зуб.

А с лучшими номерами псковичи могут познакомиться на большом гала-концерте, который пройдет 5 апреля в Доме офицеров.

Начало мероприятия в 17:30. Вход свободный. 

Светлана Синцова 

Теги: #Дом офицеров #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
28.03.2025, 20:200 Концерт Максима Аверина «Научи меня жить» состоится в Пскове 29 марта 28.03.2025, 17:410 «Чай втроем»: Сергей Попков об альпинизме, служении театру и восхитительной капусте. ВИДЕО 28.03.2025, 17:240 Сергей Попков: Псковский театр изменился, стал ближе к кино 28.03.2025, 16:450 Сергей Попков: Я проникся Пушкиным, разгребая бурелом в Михайловском
28.03.2025, 15:560 Сергей Попков: Ключ к исполнению Пушкина — в триединстве мысли, чувства и звука 28.03.2025, 15:260 Сергей Попков: Сначала я собирался стать океанологом, но судьба привела меня в театр 28.03.2025, 15:210 Невозможное возможно 28.03.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Сергеем Попковым
28.03.2025, 11:050 «На ветрах истории и современности»: фестиваль в Пскове открывает новые имена 27.03.2025, 18:090 Выставку карикатуры откроют в Пскове к 1 апреля 27.03.2025, 10:580 На великопостный органно-вокальный концерт приглашают псковичей 30 марта 24.03.2025, 19:410 Александр Иванов и группа «Рондо» выступают в Пскове с программой «Нам 40 лет!»
24.03.2025, 13:180 Концерт группы «АнимациЯ» состоится в Пскове 29 марта 24.03.2025, 12:420 Фестиваль «Псковский скоморох» в третий раз пройдет в областном центре 23.03.2025, 15:330 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» звучит на сцене Псковской филармонии 22.03.2025, 16:400 Более 5 тысяч человек посетили фестиваль русской музыки в Пскове
22.03.2025, 15:000 «Самолёты» конструировали на открытии выставки «Метафизика Пскова» 21.03.2025, 16:040 Концерт в День рождения Модеста Мусоргского прогремел в Пскове 20.03.2025, 19:390 «Бременские музыканты» оживают на сцене псковской филармонии. ФОТО 20.03.2025, 17:220 Детскую оперу «Храбрый заяц» дали в псковской филармонии. ВИДЕО
20.03.2025, 12:430 Мариинский театр 20 марта запускает в Пскове фестиваль «Гений места» 19.03.2025, 20:200 «Концерт для контрабаса с абсурдом» дают в Пскове на Фестивале русской музыки. ФОТО 19.03.2025, 18:160 «Беседка»: «Концерт для контрабаса с абсурдом» на псковской сцене. ВИДЕО 19.03.2025, 17:570 Саундтреки к фильмам «Интерстеллар» и «Неприкасаемые» исполнят в Пскове на органе
19.03.2025, 16:530 «Новгородский колорит» представили на выставке в псковском Доме ремёсел. ФОТО 19.03.2025, 14:340 Рэп сегодня тоже стал народной музыкой — Михаил Дзюдзе 19.03.2025, 13:440 Михаил Дзюдзе об ошибках на сцене: Искренность важнее совершенства 19.03.2025, 13:370 Прием заявок на участие в фестивале «Моя еда» в Пскове продлится до 2 мая
19.03.2025, 12:480 Михаил Дзюдзе: Говорить со сцены – это отдельная профессия 19.03.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Концерт для контрабаса с абсурдом» на псковской сцене 18.03.2025, 19:100 Концерт «Русская сказка» проходит в псковской филармонии 18.03.2025, 12:530 Концерт «Русская сказка» дадут в псковской филармонии 18 марта
18.03.2025, 11:420 Выставка «Женщины в реставрации» откроется в Пскове 25 марта 18.03.2025, 10:260 Выставка «Новгородский колорит» откроется в Пскове 19 марта 17.03.2025, 21:100 Выставка живописи Игоря Леонтьева «Метафизика Пскова» откроется 21 марта 17.03.2025, 19:320 Концерт «Душеполезные песни на каждый день» проходит в Пскове. ФОТО
17.03.2025, 16:500 Концертный хор Петербурга выступил в Пскове с произведениями Сергея Рахманинова 16.03.2025, 19:200 Оратория «Иван Грозный» прозвучала в Пскове. ФОТО 16.03.2025, 09:200 Оратория «Иван Грозный» Сергея Прокофьева прозвучит 16 марта в Пскове 15.03.2025, 23:560 Открытие 51-го Фестиваля русской музыки. ФОТОРЕПОРТАЖ
15.03.2025, 18:350 В Пскове стартовал 51-й Фестиваль русской музыки. ВИДЕО 15.03.2025, 09:000 51-й Фестиваль русской музыки стартует в Пскове 15 марта 14.03.2025, 18:060 «Подстрочник»: группа Zventa Sventana на ПЛН FM. ВИДЕО 14.03.2025, 17:560 Последние показы комедии «Пленные духи» пройдут в псковском театре
14.03.2025, 16:560 Открытие 51-го Фестиваля русской музыки репетируют на сцене в Пскове 14.03.2025, 16:360 Директор оркестра «Персимфанс»: Мы – первый симфонический ансамбль 14.03.2025, 15:320 Наслушанность открывает новые горизонты для восприятия традиционной музыки — Тина Кузнецова 14.03.2025, 14:520 «Сталкиваем два времени»: Юрий Усачев рассказал о слиянии народной песни и электронного бита в Zventa Sventana
14.03.2025, 13:460 Лидер проекта Zventa Sventana: Впервые симфоническая музыка обрамляет крестьянские народные песни 14.03.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с группой Zventa Sventana 13.03.2025, 13:160 В Псковском театре драмы в 50-й раз сыграли «Случайный вальс» и «Бовари» 12.03.2025, 23:060 «Гармония диссонанса» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
12.03.2025, 20:200 Фортепианное трио выступит в Псковском музее 19 марта 12.03.2025, 17:240 Оратория «Иван Грозный» Сергея Прокофьева впервые прозвучит в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки 12.03.2025, 15:470 Псковский академический театр драмы обнародовал афишу мая 12.03.2025, 12:500 Отборочные концерты на псковский фестиваль «Добрый рок» проходят в соседних регионах
12.03.2025, 11:210 Концерты и мастер-классы организуют в Печорах и Пскове по проекту «Город мастеров» 12.03.2025, 10:390 «Коллекцию фантазий Телеманна» услышат псковичи на органном концерте 11.03.2025, 17:440 Спектакль «Записки нервного капельдинера» в Псковском театре драмы в апреле переносится 11.03.2025, 17:390 «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове. ВИДЕО
11.03.2025, 17:370 Один из основателей «Терем-квартета» даст в Пскове концерт к юбилею Даниила Хармса 11.03.2025, 17:250 Алексей Репников рассказал о главной интриге 51-го Фестиваля русской музыки 11.03.2025, 16:070 Симфонический оркестр Псковской области готовится отметить 30-летие 11.03.2025, 15:000 Алексей Репников анонсировал создание фольклорного проекта в Пскове
11.03.2025, 14:300 Музыка из «Игры престолов» может прозвучать в псковской филармонии 11.03.2025, 14:190 Выставка псковского художника Александра Бушуева откроется в Доме офицеров 11.03.2025, 13:520 «Концерт-анекдот» со стихотворениями Даниила Хармса представят в Пскове 11.03.2025, 13:450 Оперы «Храбрый заяц» и «Бременские музыканты» представит в Пскове Мариинский театр
11.03.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о 51-м Фестивале русской музыки 10.03.2025, 15:450 Фестиваль русской музыки в Пскове откроют артисты проекта Zventa Sventana и оркестра Персимфанс 09.03.2025, 18:300 Премьера музыкальной программы «Моцарт, волынка и джаз!» состоится в Пскове 09.03.2025, 16:200 Псковский театр кукол представил спектакль «Терем-теремок»
09.03.2025, 14:200 Луганская филармония выступила в Пскове с концертом «В ритмах весны» 09.03.2025, 12:400 Группа «Пика» выступит в Пскове 21 марта 09.03.2025, 09:000 8 Марта с эстрадно-джазовым оркестром. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.03.2025, 18:000 Эстрадно-джазовый оркестр дал концерт в честь 8 марта
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru