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Концерт «Добрый рок-Доброму Пскову» состоится в День защиты детей

«Добрый рок- Доброму Пскову» состоится в День защиты детей,1 июня, в 16:00, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семёнов.

Мероприятие состоится на открытой площадке Пскова в парке Строителей, рядом с Троицким мостом. Выступят 5-6 коллективов из Пскова и других городов. Вход свободный.

«Послушаем вкусной живой музыки, поучаствуем в сборе средств для Детского Фонда Псков», - пообещал Андрей Семенов.

На протяжении всего концерта-фестиваля будут работать интерактивные площадки, торговые ряды и мини кафе, прямо по периметру зоны концерта.