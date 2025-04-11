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Группа Say yes станет участником псковского фестиваля «Добрый рок»

Группа Say yes станет участником псковского фестиваля «Добрый рок», сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото предоставил Андрей Семенов

Группу выбрали в Санкт-Петербурге на Revolution Festival.

«Группа, которая была последней из претендентов - Say yes! Зашла! Наша тема! Летом увидите сами», - поделился Андрей Семенов.

Также 18 мая отборочный тур фестиваля пройдет в Смоленске.

Претенденты из Смоленска:

«группа БМП»;

«Карамазов драмс»;

«Люди мира»;

«Массив».

Гостями станут «Татуин» и «Вера ника».

Напомним, 4-6 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет опен-эйр «Добрый рок-2025». Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков» (103.0 FM).