Группа Say yes станет участником псковского фестиваля «Добрый рок», сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.
Фото предоставил Андрей Семенов
Группу выбрали в Санкт-Петербурге на Revolution Festival.
«Группа, которая была последней из претендентов - Say yes! Зашла! Наша тема! Летом увидите сами», - поделился Андрей Семенов.
Также 18 мая отборочный тур фестиваля пройдет в Смоленске.
Претенденты из Смоленска:
Гостями станут «Татуин» и «Вера ника».
Напомним, 4-6 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет опен-эйр «Добрый рок-2025». Подробнее — в группе фестиваля.
Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков» (103.0 FM).