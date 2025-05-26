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Фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати» пройдет в Великих Луках

Фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати» в пятый раз пройдет в Псковской области. Событие приурочено к празднованию Дня России и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в организаторы.

Фестиваль состоится 12 июня, в День России, и станет данью уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи. В этом году праздник примет город воинской славы Великие Луки.

После торжественной церемонии открытия Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках и массового старта аэростатов, в 21:00, на территории крепости состоится концерт духовой музыки. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и ведущие солисты России исполнят произведения русских композиторов, воспевающие силу духа, мощь и подвиг русского народа в разные периоды его великой истории. Выступление продолжит традицию бесплатных массовых концертов Псковской областной филармонии под открытым небом, где звучит лучшая отечественная классика.

«Фестиваль станет одним из самых зрелищных и запоминающихся событий этого лета, — поделились организаторы. — В разные годы он проходил в Пскове, Самолве, Изборске. Великие Луки — ещё один древний город с богатой и славной историей на нашей земле. В средние века великолукские ратники не раз участвовали в сражениях, в том числе в Ледовом побоище на Чудском озере. Не однажды городская крепость была разрушена до основания неприятелем, а затем заново отстроена. С годы Великой Отечественной войны Великим Лукам снова было суждено стать городом-воином. Бои за освобождение города были настолько ожесточёнными, что их назвали "Малым Сталинградом". В 2008 году указом президента России Великим Лукам за мужество, стойкость и массовый героизм его защитников, присвоено почетное звание "Город воинской славы"».

Организаторами фестиваля выступят правительство Псковской области и комитет по культуре Псковской области, АНО «Псковкреатив», Театрально-концертная дирекция Псковской области. Вход — свободный.