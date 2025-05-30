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На фестивале в «Михайловском» 7 июня покажут 20 спектаклей о писателе

На фестивале «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры», который состоится с 5 по 8 июня, покажут 20 спектаклей о великом писателе. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала заместитель генерального директора, директор Центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

Первооткрывателем фестиваля 5 июня станет спектакль Олега Погудина «Золотой век», который пройдет в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника.

Основное действо развернется 7 июня, в субботу. В этот день запланировано представление 20 различных спектаклей, созданных на основе произведений Александра Пушкина.

«Меня сильно критиковали за это слово. "Движушная поляна" — потому что участников будет очень много. В этом году на поляне в музее-заповеднике "Михайловское" 7 июня мы собрали около 20 спектаклей о Пушкине и по его произведениям. Всё, что связано с Пушкиным, будет представлено здесь», — сообщила Татьяна Мартынова.

Она подчеркнула, что среди спектаклей будут как классические постановки, так и авторские импровизированные проекты, что сделает праздник уникальным и насыщенным. Спектакли займут разные площадки и откроют зрителю разнообразие интерпретаций произведений Пушкина.

Фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.