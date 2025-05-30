На фестивале в «Михайловском» 7 июня покажут 20 спектаклей о писателе

На фестивале «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры», который состоится с 5 по 8 июня, покажут 20 спектаклей о великом писателе. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала заместитель генерального директора, директор Центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.
Первооткрывателем фестиваля 5 июня станет спектакль Олега Погудина «Золотой век», который пройдет в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника.
Основное действо развернется 7 июня, в субботу. В этот день запланировано представление 20 различных спектаклей, созданных на основе произведений Александра Пушкина.
Она подчеркнула, что среди спектаклей будут как классические постановки, так и авторские импровизированные проекты, что сделает праздник уникальным и насыщенным. Спектакли займут разные площадки и откроют зрителю разнообразие интерпретаций произведений Пушкина.
Фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.