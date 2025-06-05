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Армен Мнацаканян: Пушкин – часть культуры каждого из нас

Важность творчества поэта Александра Пушкина для русской культуры отметил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян. Сегодня, в день рождения поэта, он посетил литию памяти Пушкина на могиле поэта.

«По традиции Пушкинский день России встречаю в своём депутатском округе №9. Почитатели таланта Александра Сергеевича, музейные работники, представители местной администрации под руководством главы Оксаны Филипповой, духовенство Святогорского монастыря – вместе вспоминаем великого поэта», - написал Армен Мнацаканян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Литию на могиле отслужил Владыка Сергий (Булатников).

«Александр Пушкин – это не просто человек, гений – это явление, часть нашей культуры, каждого из нас, кто в любом возрасте и на любом этапе жизни обращался к его многогранному творчеству. С днем рождения, Александр Сергеевич!» - добавил вице-спикер Собрания.

Напомним, LIX Всероссийский Пушкинский праздник поэзии (Дни Пушкинской поэзии и русской культуры) открылся в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера. С 5 по 8 июня гостей ждут интерактивные представления, Пушкинское шествие, спектакли, концерты, литературные программы, спектакль на воде и многое другое. 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, состоялась лития памяти великого поэта в стенах Святогорского монастыря.