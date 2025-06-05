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Александр Робин: Более тысячи артистов работают на Днях Пушкинской поэзии в «Михайловском»

На фестивале «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры», который проходит в музее-заповеднике «Михайловское», в общей сумме на всех площадках работает более тысячи артистов. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

«Дни Пушкинской поэзии и русской культуры у нас уже стартовали, поэтому сейчас у нас уже поляна заработала. На главной сцене проходит выступление "Школьной классики". Это их итоговый спектакль "Каникулы Петрова и Васечкина". Буквально через минуту заработает историческая сцена, где начнется выступление творческой лаборатории поэтов, которые приехали из Брянска, Луганска, Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова и других городов», — сообщил Александр Робин.

По его словам, праздник привлек более тысячи участников: «Более тысячи артистов вообще в целом задействованы в Пушкинском празднике. Это актеры, театралы, артисты уличного жанра, конечно же, музыканты, а также иммерсивные спектакли».

Александр Робин отметил, что в этом году акцент сделан на уличный театр. «В этом году мы сделали акцент больше не на сценах. У нас три основных сцены — историческая, главная и фольклорная, но так как тема праздника является пир, у нас здесь в большем количестве представлен именно уличный театр, их порядка 20. Поэтому можно ходить, гулять по поляне и постоянно видеть что-то новое, разное, интересное и разные интерпретации Александра Сергеевича», - сказал он.

Говоря о будущем сотрудничестве с коллективами, Александр Робин заключил: «С некоторыми коллективами мы работаем уже не один год. И что приятно, они специально под нас, под наш праздник готовят программу. То есть заранее собираются, придумывают и здесь ее представляют. Это настолько уникальный продукт, что только здесь вы его сможете увидеть».

С подробной программой сегодняшнего дня можно ознакомиться здесь.

Для удобства гостей в Театрально-концертной дирекции региона разработали карту размещения площадок в «Михайловском». С ней можно ознакомиться по ссылке ниже.

Смотрите также Опубликована карта размещения площадок Дней Пушкинской поэзии в «Михайловском»

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.