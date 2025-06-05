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Фестиваль реконструкции «Железный град» пройдет в августе в Изборской крепости

Традиционный фестиваль реконструкции «Железный град» состоится в музее-заповеднике «Изборск» в День ВДВ, 2 августа. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«Фестиваль "Железный град" пройдет в Изборской крепости. Программа обещает быть насыщенной и интересной, хотя пока не все детали раскрываются. Мы готовим особую программу к этому празднику», — рассказала Наталия Дубровская.

Она отметила, что музей-заповедник традиционно поддерживает тесные связи с председателем попечительского совета музея-заповедника Михаилом Маргеловым, который оказывает большое внимание развитию музея и его мероприятий.

Фестиваль «Железный град» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».