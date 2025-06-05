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Ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия выступит в Пскове 14 июня

Государственный ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» выступит 14 июня на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД

Своим выступлением на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского зрителей порадует Государственный ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» имени Б. Галаева. Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Республики Южная Осетия и Чеченской Республики Сергей Кочиев.

Ансамбль «Симд», основанный в 1938 году, стал одним из главных хранителей и исполнителей осетинского танца и песни. Программа Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» имени Б. Галаева богата так же танцами Северного Кавказа. За все годы своего существования ансамбль сконцентрировал все лучшее в национальном искусстве, отшлифовывая каждое движение, каждый рисунок танца и песни, и сохранил их во всем величии и многообразии, отметили в ТКД.

В рамках фестиваля ансамбль представит следующие произведения: «Божий Дар», «Песня пастуха», «Баллада о солдате» и другие. Помимо вокальных композиций зрители смогут насладиться яркими танцевальными номерами — среди них осетинский массовый танец «Симд», традиционный абхазский танец, выразительный горский танец.

Мероприятие пройдет 14 июня в 20:00 в Псковском кремле.

Вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Фестиваль можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере). Все желающие могут прийти на территорию Псковского кремля и расположиться со своими стульями или пледами на лужайке и насладиться выступлениями артистов.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области. Организатор мероприятия АНО «Мир талантов» при поддержке ФГБУК Росконцерт.

Напомним, с 13 по 15 июня в Пскове пройдёт Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского. По традиции площадкой для певческого праздника станет территория Крома. В этом году в нём примут участие 10 коллективов со всех уголков страны.