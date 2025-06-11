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Завершён монтаж сцены для хорового фестиваля имени Гривского в Псковском кремле

Завершён монтаж сцены для Всероссийского хорового фестиваля имени М.Ф. Гривского в Псковском кремле, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба ТКД

«Уже завтра на нее поднимутся именитые хоровые коллективы с разных уголков страны. Духовная классика, кавказский колорит, музыка нашего детства - программа этого года, как никогда, разнообразна», - рассказали в ТКД.

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Фестиваль продлится с 13 по 15 июня. Вход свободный. Фестиваль можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).