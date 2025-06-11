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Всероссийский хоровой фестиваль им. М.Ф. Гривского: программа с 13 до 15 июня

Всероссийский хоровой фестиваль имени М.Ф.Гривского стартует в стенах Псковского Кремля сегодня, 13 июня. На грандиозную сцену поднимутся сотни музыкантов с разных уголков страны - Пскова, Москвы, Санкт- Петербурга, Белгорода, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Цхинвала Республики Южная Осетия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа фестиваля:

13 июня

Литературно-музыкальная композиция к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского («Всенощное бдение» №7 Рахманинова, «Отче наш» Чайковского, «Вставайте, люди русские!» Прокофьева, Кантата «Иоанн Дамаскин» часть 2 Танеева, хоровой цикл «Стихи покаянные» №8 Шнитке и другие).

Главный хормейстер – Народный артист Российской Федерации Валерий Полянский.

Государственная академическая симфоническая капелла России.

Академический хор Белгородской филармонии.

Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова.

Амурский камерный хор «Возрождение».

Архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области (главный дирижер - Алексей Репников).

14 июня

Концерт Ансамбля песни и танца Южной Осетии «СИМД» им. Б. Галаева. Художественный руководитель - заслуженный деятель искусств Республики Южная Осетия и Чеченской Республики Сергей Кочиев. (ансамбль представит следующие произведения: «Божий Дар», «Песня пастуха», «Баллада о солдате» и другие. Помимо вокальных композиций зрители смогут насладиться яркими танцевальными номерами — среди них осетинский танец «Симд», абхазский танец, выразительный горский танец.)

15 июня

Концерт популярных советских и российских песен из кинофильмов и мультфильмов «Мелодии детства» («Прекрасное далеко», «Чунга-чанга», «Пусть всегда будет солнце», «Лесной олень», «Улыбка», «Песенка Крокодила Гены» и другие).

Главный хормейстер – Анатолий Кисляков.

Большой детский хор имени В.С.Попова.

Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга.

Детский хор города Пскова.

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области (главный дирижер - Алексей Репников).

Вход на Всероссийский хоровой фестиваль им. М.Ф. Гривского свободный. Фестиваль можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере). Все желающие могут прийти на территорию Псковского Кремля и расположиться со своими стульчиками или пледами и насладиться выступлениями артистов.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Псковской области, Комитета по культуре Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области. Организатор мероприятия АНО «Мир талантов» при поддержке ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.