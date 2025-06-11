Светлана Мельникова: Хрустальный меч Князя Довмонта - это историческое произведение искусства

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поприветствовала гостей фестиваля «Довмонт Псковский», который открылся сегодня в Псковском кремле, и отметила, что праздник стал визитной карточкой города и его традицией, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Как вы уже слышали, главным призом этого праздника станет хрустальный меч Князя Довмонта. Это тоже настоящее историческое произведение искусства», — сказала она.
Видео: Псковский музей-заповедник
Она отметила, что фестиваль проходит в Псковском кремле уже четвертый раз, следующий год должен стать юбилейным.
«Сегодня, в день молодежи, это отличная возможность провести время со своими детьми», — заключила она.
Организаторы подготовили для жителей и гостей города разнообразную и насыщенную программу. Начался фестиваль с представления клубов исторической реконструкции.
Программа главной сцены:
- 12:00 - открытие фестиваля «Довмонт Псковский», выступление музыкального коллектива «Вольный ветер», представление клубов исторической реконструкции
- 14:30 - выступление музыкального коллектива «Вольный ветер»
- 15:10 - мастер-класс по историческим танцам от студии «Гельвеция» и развлекательный интерактив у главной сцены
- 16:00,17:00,19:30 - выступление фокусника (фокусы эпохи Средневековья)
- 16:30 - выступление детского ансамбля старинной музыки «Вереск» и мастер-класс по историческим танцам от студии «В удовольствие»
- 17:30 - выступление клуба исторической реконструкции «Орден» с различными элементами боевых построений пехоты
- 18:00 - акробатическое шоу и дефиле исторического костюма
- 20:00 - концерт фолк-рок группы «Тёрн»
Культурно-просветительская программа:
- 12:00 - 18:30 - работа площадок с мастер-классами
- 15:00,16:00,17:00 - экскурсии по пряслам Кромских стен
Образовательный блок
- В Плоской башне пройдет встреча с автором исторического романа о князе Довмонте «Сказание о забытом князе. "Не терпя обидим быти"» Тимофеем Рахманиным
Исторический лекторий:
- «Семейная жизнь князя Довмонта»
- «Оружие псковичей от времен Александра Невского до эпохи Довмонта»
Бои реконструкторов
- 13:00 - битва реконструкторов на большом ристалище
- 15:30 - битвы «троек»
- 16:30 - турнир копейщиков
- 18:30 - финальные поединки реконструкторов за «Хрустальный меч князя Довмонта»
Турниры с участием посетителей:
- 15:30 - детский турнир «стойкости»
- 16:30 - детский «конный» турнир
- 16:00 - лучный турнир среди посетителей.
Для юных псковичей на площадке будут:
- Музейная мастерская
- Историческая игротека
- Осадные машины
- Танцевальная площадка
- Школа рыцарства
- Деревянные игрушки (уличные игры)
- Крепость из сена
Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».