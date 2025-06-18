Крепость из сена и школа рыцарства встретят детей на фестивале «Довмонт Псковский»

Детские зоны с матер-классами организуют на фестивале «Довмонт Псковский» 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фотографии: Псковский музей-заповедник
Для юных псковичей на площадке будут:
Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».
Напомним, для взрослых жителей региона на фестивале также представят интересные мастер-классы.