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Культура

Крепость из сена и школа рыцарства встретят детей на фестивале «Довмонт Псковский»

23.06.2025 14:02|ПсковКомментариев: 0

Детские зоны с матер-классами организуют на фестивале «Довмонт Псковский» 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Для юных псковичей на площадке будут:

  • Музейная мастерская 
  • Историческая игротека 
  • Осадные машины 
  • Танцевальная площадка 
  • Школа рыцарства 
  • Деревянные игрушки (уличные игры) 
  • Крепость из сена 
 


Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский». 

Напомним, для взрослых жителей региона на фестивале также представят интересные мастер-классы.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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