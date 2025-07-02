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Во второй день фестиваля «Добрый рок» выступят 18 музыкальных коллективов

Фестиваль «Добрый рок» стартовал в Палкинском районе 4 июля. Сегодня, 5 июля, во второй день музыкального фестиваля «Добрый рок», на сцену выйдут сразу 18 музыкальных коллективов.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Начало программы запланировано на 11 часов утра, а финальный аккорд прозвучит около полуночи.

В этот день на сцене фестиваля сыграют: «Промокод53», «ТАМ ТАМ», «Массив», Yellowstone, «Под небом», Lori! Lori!, «Немёд», «ТУ:БИ», «Пика», «Перамо», «Байкалова», «НЭП», «7 отличий», «ОБЕ-РЕК», «Йемен», Nagart, «Скворцы Степанова», «Потомучта».

Подробнее об открытие фестиваля можно посмотреть ссылке ниже.

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).