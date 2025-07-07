«Добрый рок-2025» в палкинской деревне Слопыгино. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фестиваль «Добрый рок-2025» состоялся в деревне Слопыгино Палкинского района 4-6 июля.
На фестивале выступили более 40 музыкальных коллективов, среди которых - Бригадный подряд «ОБЕ-РЕК», «Лучший Самый День», NAGART, «Ангел НеБес», «Среда», Lori! Lori!, «ПОТОМУЧТО», «Включай Микрофон!», «ИНДИМА», «РАДИОПОМЕХИ», «Красная Плесень», «Н.Э.П.», JACKSON BAND, «7 ОТЛИЧИЙ», TaTTooIN, «Скворцы Степанова», «Авантюра», «Последний Пионер» , Yellowstone, «Теплая кофта», OSPV, «Всему Свое Время», ТУ:БИ, «ЙЕМЕН», «ПИКА» и многие другие.
Подробнее о трехдневном фестивале — в фоторепортаже Анны Тягуновой.
Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).