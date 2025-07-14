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20 июля островская деревня Холматка наполнится звуками легендарных военных песен

20 июля гостей военно-исторического фестиваля «Островский рубеж», который пройдет в деревне Холматка Островского района, ждёт специальная концертная программа, созданная в рамках проекта «Музыка Победы», реализованного с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области исполнит любимые всеми композиции советской эпохи - «День Победы», «На безымянной высоте», «Офицеры» и другие. Помимо оркестра, участие примут и другие творческие коллективы Псковской области с программой «Песни военных лет», чьи выступления дополнят праздничное настроение незабываемым музыкальным колоритом и эмоциями, близкими каждому сердцу, рассказали в ТКД.

Мероприятие пройдет 20 июля в деревне Холматка. Начало в 11:00. Вход свободный.