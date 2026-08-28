Благодарение за всякий урожай: «Михайловское» приглашает на праздник Хлебного Спаса

Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона вместе отпраздновать Хлебный Спас.

Спас на музейном мельничном подворье. Фото Натальи Алексеевой (из архива службы информации Пушкинского заповедника)

Большой музейный праздник «Спас — хлеба припас» проведут завтра, 29 августа, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском». Центральным событием праздничного дня станут водосвятный молебен и фольклорная программа — интерактивное действо, участники которого узнают много нового для себя о традициях трёх русских Спасов — Медового (отмечается 14 августа), Яблочного (19 августа) и завтрашнего, Хлебного или Орехового, который ещё называют Спасом на холстах, или Холщовым Спасом (29 августа).

«Вместе с нашими гостями мы вспомним традицию обхода дворов, — рассказала руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова. — Так как третий Спас считался днём благодарения Господу за созревшие хлеба и орехи, мы проведём обряд освящения урожая, будем водить хороводы и петь песни».

Кроме того, в программу праздника в этом году вошла фольклорная игровая программа «Колобок». Эта знакомая с детства история будет представлена в народных играх и песнях XIX века, рассказали в музее.

«Деревенский праздник» проведут в «Музее‑мельнице в деревне Бугрово». Гостей на него ждут к 15.00.