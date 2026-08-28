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Археологи нашли доказательства присутствия викингов в новосокольнической деревне Горожане

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«Молоточки Тора» обнаружили археологи в деревне Горожане Новосокольнического муниципального округа, сообщается в группе «Поселение Горожане...и не только» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Поселение Горожане...и не только» / «ВКонтакте»

«Мы вернулись из поля, перевели дух и теперь готовы рассказывать о том, как прошел полевой сезон, чем он запомнился и, конечно, о находках. Этой находки мы ждали 10 лет! Исследования 2026 года были связаны с изучением заполнения ям, которые были открыты на уровне материка. Про некоторые из этих интересных объектов мы еще расскажем. Вот и находка, о которой пойдет речь, была обнаружена в подвальной яме достаточно большого дома (яма 10). Есть находки совершенно невыразительные, на первый взгляд, сразу не поймешь, что у тебя в руках. Вот и в этот раз с сита принесли небольшой железный предмет с петелькой. Сразу было понятно, что находка до наших дней сохранилась фрагментарно, и это только подогревало интерес, хотелось понять, что же это за предмет? И эта незатейливая, на первый взгляд, вещь оказалась скандинавской привеской-амулетом - "молоточком Тора"», - сообщили в археологи.

Отмечается, что «молоточками Тора» принято называть средневековые подвески в виде стилизованных топоров, которые крепились к шейным гривнам, вотивным кольцам или, реже, цепочкам. Такие артефакты, в основном металлические, во множестве находили в скандинавских странах (в Швеции и Дании их известно несколько сотен), а также на землях, которые были связаны с ними торговлей. В частности, на территории Древней Руси обнаружено более 50 штук.

Тор - центральный персонаж германо-скандинавской мифологии, а якобы выкованный гномами боевой молот Мьелнир был его главным символом. По одной из легенд, этим оружием Тор убил мирового змея. Амулеты в виде молота были популярны у викингов, в скандинавских странах такие фигурки носили на шее и применяли в обрядах.

«Почему эта находка стала такой долгожданной? Мы знаем, что на всех поселениях, где фиксируется присутствие скандинавов, обязательно встречаются "молоточки Тора". В качестве примера, на рисунках показаны привески из Старой Ладоги и комплект таких привесок из Гнездова. Известны они и на близких для Горожаней памятниках Шниткино, Кордон, Усвяты. В культурном слое поселения Горожане мы находили скандинавские привески-амулеты, но "молоточков Тора" среди них не было. И вот наконец, спустя 10 лет раскопок, коллекция находок с поселения Горожане пополнилась молоточком. Такие находки, безусловно, подтверждают, что среди жителей были и выходцы из Северной Европы. А, казалось бы, просто непонятная железка», - добавили археологи.
 

Проект «Летняя полевая археологическая школа Горожане-2026» реализован при поддержке министерства молодежной политики Псковской области.

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Открытое торгово-ремесленное поселение Горожане - памятник эпохи викингов, связанный с функционированием сухопутного участка пути «из варяг в греки» (от Новгорода до Гнездово). Культурный слой памятника содержит значительное количество предметов торговли (бусы, бисер, арабские монеты, весовые гирьки), предметов вооружения, бытовых предметов и ремесленного инструмента.

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Псковская археология

Археологи нашли доказательства присутствия викингов в новосокольнической деревне Горожане

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