 
Культура

Концерт и дискотека пройдут в Пушкинских Горах в честь окончания лета

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Завершается последняя рабочая неделя лета, время отпусков и долгих школьных каникул. Как сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей станице в социальной сети «ВКонтакте», «проводить лето красиво» смогут жители муниципалитета на концерте и дискотеке, которые состоятся сегодня, 28 августа.

Афиши: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

В зоне отдыха «Борок» состоится концерт кавер-группы «Ясно» из города Великие Луки в 18:00. 

А дискотека от псковского DJ POP OFF начнется на районном стадионе в 21:00.

«Готовьте хорошее настроение! Ждем вас с родными и друзьями!» — заключила Оксана Филиппова.
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Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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