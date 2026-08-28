Концерт и дискотека пройдут в Пушкинских Горах в честь окончания лета

Завершается последняя рабочая неделя лета, время отпусков и долгих школьных каникул. Как сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей станице в социальной сети «ВКонтакте», «проводить лето красиво» смогут жители муниципалитета на концерте и дискотеке, которые состоятся сегодня, 28 августа.

Афиши: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

В зоне отдыха «Борок» состоится концерт кавер-группы «Ясно» из города Великие Луки в 18:00.

А дискотека от псковского DJ POP OFF начнется на районном стадионе в 21:00.