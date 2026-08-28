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«Михайловское» представляет Пушкина Русаны Наливайко

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Вчера, 27 августа, в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» открыли выставку живописи и графики Русаны Наливайко. 

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозицию назвали «И с вами снова я». В неё вошло 16 холстов — деревенские, по преимуществу святогорские пейзажи и натюрморты, а также выполненный акрилом портрет Александра Пушкина и пять серий графических работ (бумага, гелевая ручка) — придуманные сценки из жизни поэта: «Александр Пушкин и Пётр Чайковский. Времена года», «Подводная одиссея Александра Пушкина на батискафе “Кусто“», «Посвящение коту Кустику» и другие. Всё представленное на выставке — из собрания автора.

«Наши пушкинские места нашли отражение в её картинах, в ежегодных сериях календарей, посвящённых поэту. Кроме того, Русана Георгиевна успешно работает в жанре декоративно-прикладного искусства, а главным источником её вдохновения остаётся самобытная эстетика русского лубка», — рассказали в музее.

История жизни Русаны Наливайко неразрывно связана с псковскими пушкинскими местами. Уроженка Дальнего Востока и выпускница Московского полиграфического института, в 1989 году она обосновалась в деревне Бугрово близ Михайловского. Работала художником в Пушкинском заповеднике и смотрителем на бугровской мельнице, много времени и сил отдала доброхотству. В 2002 году Русана Наливайко стала сооснователем частной галереи «У мельницы» в Бугрово. Её работы хранятся в фондах «Михайловского», а ещё — во множестве частных коллекций в России и за рубежом. В 2007 году репродукции её оригинальной и печатной графики музей включил в альбом «Художники Пушкиногорья» в серии «Святогорская галерея/Святогорские выставки».

Экспозиция «И с вами снова я» развёрнута в «Льняном амбаре» в музее-усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Планируется, что она будет работать здесь до конца сентября.

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