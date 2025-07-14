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Сцена / Фестивали

Фестиваль «Наше море» не состоится в этом году в Гдове

30.07.2025 11:49|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль «Наше море» не состоится в Гдовском районе в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Причины отмены «Нашего моря» в этом году уточняются. 

Фестиваль проходил на берегу Чудского озера два года подряд в начале августа. Для гостей работала зона ярмарки и фудкорта, проходили турниры по пляжному волейболу, заплыв на сапбордах, танцевальный марафон «СОЛНЦЕВЗЕНИТЕ», музыкальные вечера с именитыми артистами.

В прошлом году событие посетили порядка 15 тысяч человек.

Теги: #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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