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Фестиваль «Наше море» не состоится в этом году в Гдове

Фестиваль «Наше море» не состоится в Гдовском районе в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Причины отмены «Нашего моря» в этом году уточняются.

Фестиваль проходил на берегу Чудского озера два года подряд в начале августа. Для гостей работала зона ярмарки и фудкорта, проходили турниры по пляжному волейболу, заплыв на сапбордах, танцевальный марафон «СОЛНЦЕВЗЕНИТЕ», музыкальные вечера с именитыми артистами.

В прошлом году событие посетили порядка 15 тысяч человек.