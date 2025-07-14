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Шесть тематических подворий развернут на псковском фестивале «Лешуга»

С 15 по 17 августа в парке Куопио (Финский парк) пройдет фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области, три насыщенных дня порадуют гостей яркими впечатлениями, ароматными напитками, вкусными угощениями, выступлениями фольклорных коллективов и активностями для всей семьи.

На территории парка вновь появится уютный городок, состоящий из шести тематических подворий. Здесь каждый сможет насладиться лучшими образцами напитков от более 20 сидроделен из разных регионов России и попробовать авторские блюда из яблок от местных производителей.

Кроме того, специально подготовленные лекции позволят гостям погрузиться в тайны мастерства приготовления сидра, раскрыв секреты технологии и познакомят с историей.

На главной сцене выступят ярчайшие представители фолк-музыки — исполнительница MATANYA, группа «Ягода», проект BELOBOKA, проект UZORITSA и другие.

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Вход на фестиваль свободный. Генеральный спонсор - Россельхозбанк.

Фестиваль проводится с 2024 года. Тогда его посетили 26 тысяч человек.