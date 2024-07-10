Торговая ярмарка «Лешуга» пройдет в Пскове в августе

Торговая ярмарка «Лешуга-2024» пройдет в Финском парке в Пскове 16-18 августа, информация об этом размещена на сайте нормативных правовых актов Псковской области.
Ярмарка «Лешуга-2024» будет работать с 13.00 до 22.00 16 августа, с 11.00 до 22.00 17 и 18 августа.
Организатору ярмарки рекомендовали:
- разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров на ней;
- определить режим работы и порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест на ней;
- обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норм и правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- обеспечить принятие мер по охране общественного порядка во время проведения ярмарки;
- обеспечить доступность торговых мест на ярмарке для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществить установку биотуалетов и контейнеров для сбора мусора в местах проведения ярмарки;
- обеспечить уборку территории во время работы ярмарки и по окончании работы ярмарки.