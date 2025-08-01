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Фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора» состоялся в Палкинском районе

Фестиваль деревенской культуры «Семейные традиции. Сенокосная пора» состоялся в Палкинском районе 2 августа, сообщила глава округа Ольга Потапова в своем Telegram-канале.

Фотографии: Ольга Потапова / Telegram

«Отлично провели время, вспомнили детство и зарядились положительными эмоциями! Спасибо нашей культуре, спасибо участникам! Дальше больше», - написала Ольга Потапова.

Гостей ждали мастер-классы по созданию поделок из сена и традиционным ремеслам, конкурсы, ярмарка местных деликатесов и живая музыка.

Фестиваль «Сенокосная пора» является победителем регионального этапа международной премии «МыВместе».