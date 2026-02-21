«Масленица по-Гельдтовски»: хлебосольный размах русской души

Сытно, обильно, весело, с размахом - это «Масленица по-Гельдтовски». А еще очень красиво. Как псковичи, великолучане и даже два датчанина провожали русскую зиму в ресторане «Гельдт» - с блинами, бездымным сжиганием чучела, хороводом и песнями от фолк-группы «Красива» - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Что русскому хорошо

Раз в несколько месяцев из центра зала ресторана «Гельдт», что расположен в историческом здании XIX века на берегу реки Псковы, исчезают столики. Пространство перед камином превращается в сцену. Так здесь повелось еще с 2024 года, когда «Гельдт» задал псковичам новую планку проведения досуга, привезя в город московскую труппу с иммерсивным спектаклем по Чехову, зрители которого наслаждались вкусной едой, становясь участниками действа. С тех пор подобные события проходили в заведении уже несколько раз, неизменно собирая аншлаг и производя вау-эффект.

Так же произошло в масленичную пятницу, когда между столиками оказались три подобные сказочным царевнам участницы фолк-группы «Красива» из столицы.

Но перед их появлением развлекать честной народ вышел ведущий Роман Афанасьев. Он пообещал в конце вечера сжечь традиционное чучело, но сделать это творчески и креативно, гарантированно безопасным способом. И не обманул! А пока устроил перекличку среди тех, кто уже сумел в течение праздничной недели отведать блинов.

Они, конечно, главенствовали на столах среди прочих невероятных яств. Разумеется, с икрой, символом скорого наступления весны и новой жизни. И исчезали с тарелок быстрее, чем ведущий успевал подойти к очередному столику.

«Масленица по-Гельдтовски» прошла с хлебосольным размахом во всю широту русской души.

Ее постижением весь вечер занимались гости из Дании. Молодой криптоинвестор Бастиан живет в Пскове уже полгода. Сюда он приехал по зову сердца, притянувшего его к псковичке Елене. В эти дни здесь гостит и отец, инженер-химик Карстен. Его потенциальные сваты, родители Елены Наталья и Юрий, знакомят гостей с русскими красотами. Те от Пскова в полном восторге.

«Даже в Петербург отказались ехать, сказали, хотят здесь побольше времени провести. За Псков не просто не стыдно – мы городом горды, - говорит будущая теща. - Вчера были на празднике у сето, сегодня в «Гельдте» - показываем самое лучшее».

Отдельно гости отметили погоду за окном: псковские минус двадцать стали для них настоящим зимним испытанием. Зато после того, как зиму в «Гельдте» проводили по всем традициям, уже на следующий день в городе потеплело до минус двух.

А появление группы «Красива» в ресторане в стилизованных русских нарядах стало гвоздем программы.

Вкусно и красиво

Участницы коллектива называют себя современными горожанками, которые хотят нести народное творчество в массы, придать фольклору современное звучание. С первых же минут гости убедились в справедливости описания коллектива: красота русской души, с любовью воплощенная в песне. Вместе с публикой девушки пели про Порюшку-Параню, Матушку-землю, веночек и текущую издалека долго реку Волгу. Красавицы мастерски управляли эмоциями зала, в конце вечера он буквально замер, ни одна вилка не стукнулась о тарелку во время исполнения «Выйду ночью в поле с конем».

Коллектив в Пскове уже не в первый раз. Катерина Карелина, Юлия Коростелева и Анастасия Юдина выступали в «Гельдте» в прошлом декабре. Тогда они записали для соцсетей несколько вертикальных видео с городских улиц, где пели прямо с прохожими, и из отеля «Покровский», где останавливались.

«С недавних пор Псков – в списке наших любимых городов, - говорит создательница и художественный руководитель фолк-группы «Красива» Катерина Карелина. – Когда прогуливаемся по Пскову, чувствуем невероятную энергетику. Вы здесь теплые, с улыбками и горящими глазами. Мы рады вновь приехать, встречают радушно. Я так понимаю, что у отеля «Покровский» четыре звезды только из-за площади, а так это самый высокий стандарт. Как и у «Гельдта», мы много выступаем в Москве, говорю от чистого сердца: вы на одном уровне».

«Гельдт» вносит весомый вклад в развитие ресторанной культуры в Пскове. В том числе, проведением подобных вечеров. На них публика собирается не только съесть что-нибудь необычное, но и получить духовную пищу. Команда заведения этот запрос полностью удовлетворяет. К тому же, самобытность места, его историческая значимость, дух традиций целиком совпали с восходящим трендом опоры на национальные корни. Масленица – самый русский праздник, «Гельдт» – очень псковский ресторан, и они будто созданы друг для друга. Настоятельная рекомендация каждому ценителю кулинарного и сценического искусства: не пропустить следующий подобный вечер.

Юлия Магера