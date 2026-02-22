Одиннадцатый Сретенский бал в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 

В Пскове состоялся одиннадцатый Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня. Участники из Пскова и области исполнили классические бальные танцы под живую музыку камерного ансамбля артистов Губернаторского симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Псковской области Ильи Кричевского.

Для гостей праздника также были организованы интерактивные зоны, выступления творческой молодёжи и фотозона. Как и в прошлом году, на балу сделали предложение руки и сердца, а Королем и Королевой бала выбрана молодая пара.

Подробнее - в фоторепортаже Константина Красильникова