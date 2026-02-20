В псковском музее покажут блокадный Ленинград глазами ребёнка

В Псковском музее-заповеднике проведут экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства», которая будет посвящена особенностям повседневной жизни детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Самой яркой и эмоциональной частью мероприятия является показ подлинного реквизита. Экскурсанты увидят и праздничный стол времен войны, и украсят ёлку ватой, бинтами и снежинками из газет, и смогут поиграть в игрушки прошлого», - отметили в музее.

Экскурсия пройдёт 21 февраля (суббота) в 15:00. в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).

Телефон для записи: +78112331390, доб. 1.