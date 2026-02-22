Где провести Масленицу, рассказали псковичам

Где провести Масленицу в Пскове, рассказали местным жителям и туристам.

Жителей и гостей областного центра Масленица соберет в Финском парке в Пскове 22 февраля в 12:00. Там планируются народные гуляния.

«Масленица зовёт! Зима уже прощается, а весна спешит к нам — самое время встречать её ярко, весело и по-настоящему празднично. Приглашаем всех на яркий праздник Масленицы в тёплой атмосфере народных традиций!» - сообщили в Городском культурном центре.

Посетителей ожидает множество праздничных площадок, концертная программа, игры и конкурсы, народные забавы, блины и угощения.

«Приходите всей семьёй, зовите друзей - будет шумно, весело и интересно! Вход свободный! Делитесь постом и приходите проводить зиму вместе!» - добавили организаторы мероприятия.

«Масленичная карусель» пройдет в Доме офицеров в Пскове 22 февраля в 12:00.

Дом офицеров приглашает на широкое народное гулянье в малом зале. «Здесь, словно в сказочном ларце, раскинется ярмарка мастеров, где умелые руки псковских кудесников представят дивные сувениры, изящные украшения, очаровательных кукол и прочие сокровища, сотворенные с любовью и вдохновением», - рассказали организаторы.

На первом этаже будет работать настоящий «БлинБар»: гостей ждут блинчики, чай и домашняя выпечка. Окунуться в разудалую атмосферу Масленицы помогут старинные забавы и русские потехи.

А в концертном зале Дома офицеров в 14:00 пройдет концерт под названием «Шуми, Масленица!» – праздничная программа из танцев, песен и народного задора. Свои номера представят творческие коллективы Дома офицеров и города Пскова.

«Праздник Масленицы – это мостик в будущее, где традиции расцветают новыми красками, обещая радость и обновление. Приходите, чтобы стать частью этого волшебства!» - отметили организаторы.

Музейный праздник «Зима снег простилает, весна цветы рассыпает» пройдет в палатах у Сокольей башни в Пскове 22 февраля в 12.00.

На Масленицу гуляем с размахом! И провожаем ее вместе с Псковским музеем. На празднике будут работать площадки для всей семьи: театрализованное интерактивное представление, мастер-класс по росписи деревянной игрушки «На ярмарке по весне», мастер-класс по изготовлению козы из джута «Коза-Дереза», рассказ о традициях празднования Масленицы на Руси с фольклором в экспозиции русской избы, викторина «Кто в доме хозяин», творческое задание для самых маленьких «Блинчики с припёком». Кроме того, всех участников ждут угощения и розыгрыш призов.

Узнать подробнее, где еще в Псковской области провести Масленицу можно по ссылке ниже.



