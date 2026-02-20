 
Культура

Концерт «Моцарт. Симфония жизни» прошёл в Пскове

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области дал концерт «Моцарт. Симфония жизни» 20 февраля в рамках Свободного цикла мероприятий, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Концерт посвящён 270-летию со дня рождения В. А. Моцарта.

 

Как отметили в Псковской областной филармонии, загадки судьбы Моцарта, его уникальные детские способности, истории создания великих произведений — всё это в концерте «Моцарт. Симфония жизни», где прозвучали его симфонии, концерт для кларнета с оркестром и другие сочинения, приглашающие в мир гармонии эпохи «венского классицизма».

