Поэты и музыканты из Петербурга устроили квартирник в псковской библиотеке

Пятничный квартирник с участием поэтов и музыканты из Санкт-Петербурга прошёл в центральной городской библиотеке Пскова вчера, 20 февраля. В гости к читателям приехали творческие люди, родившиеся в разных уголках России (в Чебоксарах, Кемерово, Алтайском крае, Донецке), которых объединила северная столица и лидер фолк-коллектива «ТриШаГа», автор-исполнитель, поэт и музыкант Анна Рассказова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Артисты исполнили песни и прочитали стихотворения о любви и вере, о том, как они скучают по своей малой родине, и о том, что их волнует в современном мире.

От псковичей к квартирнику присоединился Илья Артемьев, который напомнил, что в конце прошлого года читатели библиотеки на Конной отметили 70-летие замечательного псковского поэта Евгения Шешолина, жизнь которого трагически оборвалась в 1990-м году, и исполнил композицию «Жила» на его стихи.