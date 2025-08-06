Сцена / Фестивали

В Печорах состоится фестиваль «Культурные мосты»

9 августа в 13:00 в парке «Треугольник» (Псковская область, город Печоры, улица Гагарина) состоится первый фестиваль «Культурные мосты», сообщили Псковской Ленте Новостей дворце творчества Печорского района.

Изображение: дворец творчества Печорского района

Фестиваль «Культурные мосты», покажет единство народов, традиции и культуру, соединив это все в единый дружеский концерт. На площадках мы увидим традиции, кухню разных народов, творческие номера, мастер классы от ремесленников, необычные фудкорты.

В программе выступление коллективов Псковского района, группы «Гайтан», а также Греческой сыроварни. Специальные гости из города Санкт-Петербург вокальный проект «ETNODEFFKI» (ЭтноДеффки) это коллаборация сторонниц талантливой музыки, основной идеей коллектива выступает жанр кроссовер и группа Radio Band. Завершит программу дискотека от диджея Davida F.

Проект проходит при поддержке Министерства по молодежной политике Псковской области, Администрации Печорского Муниципального округа, Псковской метрополии русской православной церкви, центра молодежи и общественных инициатив, организатор фестиваля центр Православного добровольчества «Путь добра».