Мировые рок-хиты прозвучат на органе в Пскове 17 мая

Концерт органной музыки из цикла «От классики до рока» пройдет в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 17 мая. Мероприятие начнется в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В концерте выступит органист, выпускник кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова, преподаватель класса «Орган» в ДМШ №8 имени Галины Вишневской Кронштадтского района Санкт-Петербурга, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов Сергей Буслов

В программе концерта прозвучат органные произведения XVII-XXI веков таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Витторио Монти, Астор Пьяццолла, Арам Хачатурян, Джеймс Ласт, Карл Уильям Дженкинс и Эндрю Ллойд Уэббер.

Также организаторы подготовили исполнение мировых рок-хитов групп Deep Purple, Muse, The Beatles, Nirvana, Rammstein и Queen на органе соло.

Посещение концерта осуществляется по пригласительным за пожертвование, их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до старта. Рекомендуется посещение для слушателей старше десяти лет. Продолжительность составит 70 минут без антракта, перед концертом прозвучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.

Храм расположен по адресу: Псков, ул. Плехановский Посад, 64.

