Санкт-Петербургский неофолк проект Cailleach выступит на фестивале «Лешуга» в Пскове

Санкт-Петербургский сказочный неофолк проект Cailleach выступит на главной сцене фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» в Пскове 17 августа. Об этом Театрально-концертная дирекция Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

Источник: Театрально-концертная дирекция / Telegram

Cailleach является участником известных фестивалей, таких как «Былинный Берег» и «Вереск». Гости из Санкт-Петербурга выйдут на сцену «Лешуги» в 18.30.

«Легенды и сказания унесут слушателей в мир древних северных и кельтских богов, где плетут нити судеб норны, где друиды и ведуньи творят свою магию, где бравые викинги отправляются в походы на ясеневых драккарах и пируют после побед, где фейри выходят из холмов Сид, чтобы заворожить сердца заблудших странников, а старые средневековые мотивы отправят слушателя во времена конунгов и королей. Каждый сможет погрузиться в волшебство чарующих песнопений Кайлех, музыка и тексты которой наполнены как мистикой и таинственностью, так и воодушевлением да задором!» - рассказали в ТКД.

Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» пройдет с 15 по 17 августа в парке Куопио, на берегу реки Псковы.