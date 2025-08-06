Сцена / Фестивали

Стала известна музыкальная программа псковского фестиваля «Лешуга»

Стала известна музыкальная программа фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга», который пройдет в Пскове 15-17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Приглашаем вас окунуться в атмосферу трёх уникальных концертных вечеров, где народные мотивы оживают в ритмах современности, создавая неповторимую музыкальную палитру эмоций!» - пригласили в дирекции.

Программа:

15 августа

18:30 Rookava, Санкт-Петербург

19:30 Uzoritsa, Уфа

21:00 Beloboka, Москва

16 августа

18:30 Shambala, Псков

19:30 Melekess, Санкт-Петербург

21:00 MATANYA, Липецк

17 августа

18:30 Cailleach, Санкт-Петербург

19:30 Ягода, Москва

21:00 Runa Project, Тула

Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» пройдет с 15 по 17 августа в парке Куопио, на берегу реки Псковы.