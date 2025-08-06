Стала известна музыкальная программа псковского фестиваля «Лешуга»

Стала известна музыкальная программа фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга», который пройдет в Пскове 15-17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
«Приглашаем вас окунуться в атмосферу трёх уникальных концертных вечеров, где народные мотивы оживают в ритмах современности, создавая неповторимую музыкальную палитру эмоций!» - пригласили в дирекции.
15 августа
16 августа
17 августа
Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» пройдет с 15 по 17 августа в парке Куопио, на берегу реки Псковы.