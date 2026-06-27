«Они родня по вдохновенью…»: в «Михайловском» отмечают 200-летие дружбы Пушкина и Языкова

Государственный музей-заповедник «Михайловское» в эти дни отмечает 200-летие личного знакомства Александра Пушкина с Николаем Языковым — события, столь значимое для обоих поэтов и, шире, для истории отечественной литературы.

Олег Дмитриев. Н.М. Языков в Михайловском. Из фондов Пушкинского заповедника

«Встреча двух поэтов случилась в двадцатых числах июня 1826 года — второго года так называемой северной, в Псковскую губернию, ссылки Пушкина. Тогда Языков и его сокурсник по Дерптскому университету Вульф приехали в соседнее с Михайловским село Тригорское погостить у родных Вульфа. Будущие друзья ещё до этого внимательно следили за творчеством друг друга. Пушкин поэзией Языкова восхищался. “С самого появления своего сей поэт удивляет нас огнём и силою языка. Никто самовластнее его не владеет стихом и периодом“, — писал он в заметке для “Невского альманаха“. Языков же относился к творчеству Пушкина холодно, и из личной его переписки мы сейчас знаем, что ни “Бахчисарайский фонтан“, ни первые главы “Евгения Онегина“ ему не понравились. Однако в дни его приезда в Тригорское всё изменилось, и если до приезда в Святогорье Николай Языков называл себя “поэтом радости и хмеля“, “поэтом разгула и свободы“, то с этих дней и темы, и стиль его стихов меняются. Он описывает природу и делает это просто и тонко, но при этом возвышенно и значительно», — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике.

В «Михайловском» напомнили, что сейчас в музее работает несколько выставок, так или иначе посвящённых истории дружбы двух поэтов. Так, в мемориальном Тригорском, в усадебном флигеле-баньке, развёрнута экспозиция, рассказывающая о симбирском селе Языкове — «благодатном убежище» Николая Языкова, которое, кроме того, в сентябре 1833 года, в ходе поездки в Оренбург за материалами о крестьянском восстании под предводительством Пугачёва, дважды посетил Пушкин.

Столь радостный для томившегося в псковской глуши Пушкина визит Николая Языкова в Тригорское вспоминают и на выставке о читательских и, шире, литературных интересах Алексея Вульфа.

Кроме того, в «Михайловском» сейчас принимают работы на литературный конкурс «Земля, пробуждающая вдохновение», приуроченный к этому юбилею.

«Разумеется, не могли оставить без внимания столь значимую дату и наши ульяновские коллеги, для которых их земляк, уроженец Симбирска Николай Языков в этой истории — главный герой. В эти дни в Ульяновске развёрнут большой выставочный проект — совместная работа специалистов Пушкинского заповедника и местного Областного краеведческого музея имени И.В. Гончарова. Название этого проекта — “Они родня по вдохновенью…“ — строка из написанного в 1824 году в Михайловском стихотворения Пушкина “К Языкову“», — рассказали в «Михайловском».

На выставке в Ульяновске музей-заповедник «Михайловское» представляет большую подборку графики и живописи от второй половины XIX столетия. А среди образцов декоративно-прикладного искусства и предметов быта, отобранных для совместного проекта, — уникальный, итальянской работы, рукописный альбом XIX века (1829—1842) со списками стихов Пушкина, Бенедиктова, Давыдова, Татищева и других авторов того времени, подлинный самовар томпаковой меди из Тригорского и некогда принадлежавшее семье Языковых блюдо с их родовым гербом.