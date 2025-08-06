Сцена / Фестивали

Второй день фестиваля «Лешуга» проходит в Пскове

Второй день фестиваля «Лешуга» ждет вас, сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Сегодня в программе:

Мастер-классы, где вы сможете открыть для себя секреты приготовления блюд из яблок от наших опытных мастеров.

Лекции, где вы сможете узнать больше о крафт-культурном туризме и познакомиться с опытными и начинающими сидроделами.

Множество угощений, которые помогут прочувствовать вам настоящий яблочный вкус.

Завораживающая музыка, которая сможет погрузить вас в невероятную атмосферу.

Зона отдыха для релакса и общения с близкими.

Напомним, 16 августа, в 21:00 на сцене фестиваля выступит артистка, исполнительница песен, мелодии которых вдохновлены фольклорной музыкой Татьяна Качурина, более известная под сценическим именем MATANYA.