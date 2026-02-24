 
Культура

Губернаторский симфонический оркестр откроет 52-й Фестиваль русской музыки в Пскове

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области откроет 52-ой Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова. Концерт-открытие «Римский-Корсаков.1000 и одна ночь» состоится 14 марта в областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Вечер будет посвящен сказочным образам из опер Римского-Корсакова. Арии и симфонические фрагменты из «Золотого петушка», «Снегурочки», «Садко» прозвучат в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и молодых солистов – студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова, призеров VII Открытого Всероссийского конкурсанта Приз Культурного центра Елены Образцовой.

Помимо исполнения сказочной тематики, зрители услышат историческую драму «Царская невеста», представленная партиями Грозного и Марфы.

Завершит программу симфоническая сюита «Шехеразада», сочиненная композитором в 1888 году. Это произведение стало уникальным мостиком между русской музыкой и восточным фольклором, основанным на сказках «Тысяча и одна ночь». Яркое, выразительное исполнение подарит зрителям полное погружение в атмосферу таинственного Востока.

Отметим, концерт-открытие станет отправной точкой праздничных мероприятий, посвященных 30-летнему юбилею коллектива, который филармония отмечает в 2026 году.

Фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Семья». 

