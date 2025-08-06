Сцена / Фестивали

На Фестивале «Русское лето. ZaРоссию» в Пскове выступят Анита Цой и группа «ПослеZавтра»

23 августа Псков присоединится к Фестивалю «Русское лето. ZaРоссию». Жители и гости Псковской области соберутся в Финском парке, чтобы почувствовать гордость за победы своего народа, прикоснуться к богатой культуре России, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

В программе Фестиваля концерт, хедлайнерами которого станут певица Анита Цой и группа «ПослеZавтра». Также участников ждут увлекательные спортивные, творческие, культурные события. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробная программа — на сайте русскоелето.рф.

Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», стартовавший 5 августа в Орле, проходит через 15 городов в пяти федеральных округах страны. Его главные темы в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — победы нашей страны, благодарность защитникам Родины, поддержка бойцов и их семей.

Фестиваль пройдет в Финском парке Пскова, его программа будет интересна молодежи, семьям с детьми, людям старшего возраста. Вход свободный. Начало в 15:00.

Кульминацией Фестиваля станет музыкальный концерт, среди хедлайнеров которого популярная российская певица, народная артистка России Анита Цой. На ее творчество оказало большое влияние этническое, культурное многообразие народов нашей страны, а песни Аниты наполнены чувствами, женственной лирикой и гармонией. Другой хедлайнер концерта — ставропольская группа «ПослеZавтра». Песня коллектива «Своих не бросаем», который называют неофициальным гимном СВО, покорила сердца миллионов слушателей по всей стране. Также в концерте примут участие региональные коллективы и сольные исполнители.

участников Фестиваля ждет интерактивная зона «Мечтай в России», подготовленная совместно с Народным фронтом. Здесь каждый ребенок сможет поделиться своими мечтами и стремлениями, написав на специальном баннере, какой видит Россию в будущем, кем мечтают стать в родной стране. Также на площадке все желающие напишут письма для наших ребят на передовой.

Дети, их родители, бабушки, дедушки смогут принять участие в творческих мастер-классах по созданию объемных картин, пошиву игрушек, росписи свечей и деревянных матрешек и многих других. Объединившись в дружные команды, родные и друзья смогут сыграть в «Снежки», напольную «Дженгу», лазертаг или пострелять в пневматическом тире Центра «Воин».