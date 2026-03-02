Концерт «На крыльях весны» состоится в Пскове

Концертная программа «На крыльях весны», приуроченная к Международному женскому дню, состоится в Детской музыкальной школе №5 в Пскове 4 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

«Детская музыкальная школа №5 приглашает псковичей провести весенний вечер в окружении прекрасной музыки. В среду, 4 марта, в 18:30 в концертном зале школы состоится концертная программа «На крыльях весны», посвящённая Международному женскому дню. Гостями вечера станут солисты и творческие коллективы Детской школы искусств Пскова – зрителей ждёт невероятное разнообразие жанров и инструментов», - отметили в администрации.

Для псковичей выступят: ансамбль гитаристов под руководством Ольги Святогорской, ансамбль скрипачей, руководитель Наталья Фёдорова, хор старших классов музыкального отделения, руководитель Елена Овчинникова, ансамбли народной песни «Горенка» (руководитель Ольга Хованская) и «Светелка» (руководитель Олеся Фадеева), а также образцовый коллектив оркестр русских народных инструментов, руководитель Константин Васильев.