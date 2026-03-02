 
Культура

Концерт «На крыльях весны» состоится в Пскове

0

Концертная программа «На крыльях весны», приуроченная к Международному женскому дню, состоится в Детской музыкальной школе №5 в Пскове 4 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

«Детская музыкальная школа №5 приглашает псковичей провести весенний вечер в окружении прекрасной музыки. В среду, 4 марта, в 18:30 в концертном зале школы состоится концертная программа «На крыльях весны», посвящённая Международному женскому дню. Гостями вечера станут солисты и творческие коллективы Детской школы искусств Пскова – зрителей ждёт невероятное разнообразие жанров и инструментов», - отметили в администрации.

Для псковичей выступят: ансамбль гитаристов под руководством Ольги Святогорской, ансамбль скрипачей, руководитель Наталья Фёдорова, хор старших классов музыкального отделения, руководитель Елена Овчинникова, ансамбли народной песни «Горенка» (руководитель Ольга Хованская) и «Светелка» (руководитель Олеся Фадеева), а также образцовый коллектив оркестр русских народных инструментов, руководитель Константин Васильев.

«Это отличный повод поздравить любимых мам, бабушек и сестер, поддержать юных талантов и зарядиться весенним настроением Вход свободный», - добавили в администрации города.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026