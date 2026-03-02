Программу «Сыновья и дочери во фресках Спасо-Преображенского собора» проведут 8 марта

Программа «Сыновья и дочери во фресках Спасо-Преображенского собора» пройдет 8 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Изображение: Псковский музей-заповедник

В феврале состоялась премьера культурно-просветительского события, она уже собрала множество положительных отзывов. Темой программы станет любовь родителей к своим детям.

Гостям предложат погрузиться в тонкости древней истории и узнать о евангельских событиях, которые редко обсуждаются. После основного мероприятия участники смогут проверить свою внимательность, приняв участие в интерактивной программе.

Начало мероприятия запланировали на 16:30. Необходимо записаться на программу по телефону: +78112331535.