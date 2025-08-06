Сцена / Фестивали

115-метровый флаг РФ заказали для псковского фестиваля «Михайловский бастион»

На изготовление 115-метрового флага Российской Федерации в Псковской области могут выделить 415 500 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото из проекта договора

Отмечается, что полиэфирная ткань полотняного переплетения, из которой будет изготовлен флаг, должна быть легкая и воздушная. Она не тянется, почти не имеет блеска, не деформируется при намокании и быстро сохнет. Материал используется для изготовления одежды и аксессуаров, а также для оформления краткосрочных мероприятий: выставок, акций, городских праздников.

Подрядчик должен будет изготовить флаг до 3 сентября текущего года, к началу четвертого военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион», он пройдет в регионе с 5 по 7 сентября.

5 сентября лучшие военные оркестры выступят в семи муниципалитетах региона, среди них Кунья, Себеж, Пушкинские Горы, Остров, Псковский район, Великолукский район, Гдов. Программа включает разнообразные музыкальные жанры, предоставляя возможность насладиться как шедеврами классической музыки, так и современными эстрадными композициями.

Завершится фестиваль грандиозным гала-концертом, который пройдет 6 и 7 сентября в 20:00 на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. На одной сцене соберутся более 400 военных артистов, которые представят зрителям музыкально-театрализованное шоу.