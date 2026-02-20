Проехать «от Опочки три версточки» на бугровскую Масленицу приглашает музей-заповедник «Михайловское»

Последние в этом году сеансы масленичной фольклорной программы в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» ждут жителей и гостей региона в предстоящие выходные, 21 и 22 февраля. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, эту интерактивную программу из цикла «Праздники народного календаря» — одну из самых популярных у посетителей Пушкинского заповедника — «играют» в музейном комплексе в деревне Бугрово. «…Гуляем, блины поедаем, в плясках ломаемся, на коне катаемся, на брыксы собираемся, Овласия наряжаем и песни запеваем. А ехать к нам недалече: от Опочки три версточки, да в бочок один скачок…», — рассказывают о нынешних гуляниях музейщики.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева / музей-заповедник «Михайловское»

С музейной скрупулёзностью воссозданные местные масленичные «свычаи и обычаи» будут интересны всем, кто неравнодушен к русской культуре. Вот что, например, рассказывает о загадочных для современного носителя русского языка масленичных «брыксах» руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова: «В один из дней масленичной недели устраивались женские гуляния, и в каждом районе их называли по-своему. Так, “брыксы“ — от слова “брыкаться“, характеризующего особенности ритуального поведения женщин, — мы решили провести так, как они были записаны этнографами в деревне Шалахово Пустошкинского района. А псковские масленичные ритуалы, связанные с соломенным чучелом Овласием, на самом деле относятся к традиции вовсе не шуточного почитания святого мученика Власия — пастуха из Кесарии Каппадокийской, через которого Господь “…явил много чудес и даже смерть неправедного правителя“».

Гостей музея — участников программы «Масляница-гуляница» —знакомят с этими и со многими другими традициями. Непременно прозвучат в программе и пушкинские строки — в музее-заповеднике напомнили, что сценарии подобных интерактивов «бугровские крестьяне» всегда пишут с «оглядкой» на произведения «михайловского барина Ляксандры Сергэича».

В «Михайловском» также уточнили, что программу нынешнего года назвали по первой строке из песни «А в нас масляница-гуляница», которая входила в репертуар знаменитой псковской, точнее — усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой. В музее напомнили, что голос этой певицы стал музыкальным символом родины, «знаком русского» для культового российского режиссёра Андрея Тарковского.

Театрализованная программа рассчитана на самый широкий круг посетителей и ограничений по возрасту не имеет. Полное расписание сеансов «бугровской Масленицы» для индивидуальных посетителей и для организованных групп, а также другие полезные для её потенциальных участников подробности можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

В музее особо оговорили, что музейное подворье в пушкинском Бугрово, хотя и просторно по крестьянским меркам XIX столетия, тем не менее может принять не более сорока гостей одновременно. Поэтому всем, кто хотел бы отпраздновать Масленицу в Бугрово, в заповеднике настоятельно советуют заранее «записаться на праздник» в службе музейной, экскурсионной и методической работы (тел. 8 (81146) 2-23-21, 2-18-15) в часы работы заповедника.