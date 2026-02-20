Выставка «На страже завоеваний Октября» открыла двери для псковичей

Открытие выставки «На страже завоеваний Октября», посвященной становлению и развитию Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 1918-1941 годах, открылась в Псковском музее-заповеднике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Открытие состоялось в главном здании музея. В нем приняли участие уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов и другие почетные гости.

Основу выставки составляют вещи и документы из фондов Псковского музея-заповедника. Среди них – предметы и личные вещи ветеранов-красноармейцев, изделия агитационного фарфора, созданные в 1920-1930-х годах и посвященные истории РККА.

С приветственным словом выступила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Любое государство – это, прежде всего, границы, а границы надо защищать. Поэтому совершенно понятно, что после 1917 года очень остро встал вопрос о создании Вооруженных сил молодой Советской республики, очень важно было иметь свою армию. Надо сказать, что первые столкновения военных формирований новой страны были как раз с поляками и немцами, в 1918-м году. Тогда 23 февраля и стал праздником Красной Армии, праздником Вооруженных сил», - сказала Светлана Мельникова.

По ее словам, история Псковской земли неразрывно связано со становлением Красной армии, как земли приграничной.

«История Псковской земли, как приграничной, конечно, очень тесно связана с историей Красной Армии. Сначала Красная Армия зарождалась, потом она перевооружалась, было очень много непростых военных конфликтов, как на реке Халхин-Гол, Советско-финский конфликт. Все это закалило, сформировало Красную Армию. Появились учебные заведения, которые готовили офицерский состав, младший офицерский состав», - добавила директор музея.

Она считает, что любой музей, как айсберг, демонстрирует лишь малую часть своих богатств. В связи с этим из запасов музея составили выставку, которую приурочили ко дню создания Красной Армии.

«В преддверии 23 февраля мы не могли не открыть эту выставку, поскольку я неоднократно говорила, музей – это айсберг, и его фонды хранят огромное количество материалов, и показать все не представляется возможным. И вот накануне такого значимого праздника, Дня защитника Отечества, музей-заповедник подготовил выставку, рассказывающую о нашей Красной Армии, и из запасников были принесены на эту выставку очень интересные артефакты. Я думаю, что вряд ли кто-то из современных школьников когда-нибудь видел агитационные плакаты 20-х 30-х годов, имеет хорошее представление о том, какая же была первая форма бойцов Красной Армии. Было очень любопытно увидеть, что тема Красной Армии и ее значимости была представлена даже на фарфоре, и было такое понятие – агитационный фарфор. Он тоже представлен на нашей выставке. Поэтому я призываю, в очередной раз, не пропустить эту выставку, она будет работать до 22 июня. А если хочется действительно погрузиться в эту тему, то лучше всего это сделать с нашими блистательными научными сотрудниками и экскурсоводами», - заключила Светлана Мельникова.

Открытие выставки продолжилось небольшим «анти-квизом». Присутствующих проверили на знание истории и биографии видных деятелей и полководцев Красной Армии.

После старший научный сотрудник сектора новейшей истории научно-экспозиционной службы Юрий Конов пригласил всех на экскурсию и рассказал о ее сути.

«Суть выставки заключается в том, что мы показываем историю Гражданской войны, историю становления Советских Вооруженных сил через судьбы простых людей, через простых псковичей, которые оставили о себе память, которые защитили нас и в годы Гражданской войны, и, особенно, в годы Великой Отечественной войны. Поэтому выставка - тоже своего рода дань памяти нашим землякам, которые нас защитили 85 лет назад», - сказал Юрий Конов.

Напомним, временная выставка будет действовать до 22 июня.